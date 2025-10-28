HoldcoinHOLD چیست

پیش‌ بینی قیمت Holdcoin (USD)

ارزش Holdcoin (HOLD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Holdcoin (HOLD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Holdcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Holdcoin را بررسی کنید!

HOLD به ارزهای محلی

توکنومیکس Holdcoin (HOLD)

درک، توکنومیکس Holdcoin (HOLD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOLD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Holdcoin (HOLD) امروز Holdcoin (HOLD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOLD به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOLD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOLD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Holdcoin چقدر است؟ ارزش بازار HOLD برابر است با $ 67.59K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOLD چقدر است؟ عرضه در گردش HOLD برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOLD چقدر بوده است؟ HOLD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00411566 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOLD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOLD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HOLD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOLD برابر است با -- USD . آیا HOLD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOLD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOLD مراجعه کنید.

