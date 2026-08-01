قیمت امروز Aave v3 OP

قیمت لحظه‌ ای Aave v3 OP (AOP) در حال حاضر برابر با $ 0.085368 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AOP به USD برابر با $ 0.085368 برای هر AOP می‌ باشد.

توکن Aave v3 OP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 331,235 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.88M AOP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AOP در بازه‌ ای بین $ 0.084995 (حداقل) و $ 0.087563 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.859426 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.082288 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AOP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -4.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Aave v3 OP (AOP)

ارزش بازار $ 331.24K$ 331.24K $ 331.24K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 331.24K$ 331.24K $ 331.24K سرمایه در گردش 3.88M 3.88M 3.88M عرضه کل 3,880,084.586409026 3,880,084.586409026 3,880,084.586409026

ارزش بازار فعلی Aave v3 OP برابر است با $ 331.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش AOP برابر است با 3.88M، و عرضه کل آن 3880084.586409026 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 331.24K است.