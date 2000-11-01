خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,157.99
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.59
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.0048
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
4
Solana
Solana
SOL
$ 75.66
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,337.45
+0.07%
+0.00%
-1.78%
$ 8.72B
$ 1.34M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.54
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
7
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.27
+0.04%
+0.00%
-1.65%
$ 6.99B
$ 529.15K
8
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1779
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.557
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
10
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 62,985
+0.02%
+0.00%
-3.07%
$ 6.12B
$ 98.38M
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.67
-0.03%
+0.00%
-2.04%
$ 4.54B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1,882.62
+0.07%
+0.00%
-1.81%
$ 4.18B
$ 138.50M
13
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.09
-0.11%
+1.22%
-3.43%
$ 3.41B
$ 42.99K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
15
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331479
+0.09%
+0.00%
+1.08%
$ 1.38B
$ 21.28M
16
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7667
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 62,905
0.00%
0.00%
-3.47%
$ 1.10B
$ 2.10K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 608.78
-0.04%
+0.01%
+3.92%
$ 1.07B
$ 207.39M
19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.53
+0.16%
+0.01%
-1.78%
$ 971.94M
$ 110.18M
20
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
+13,789.73%
$ 858.46M
$ 172.53
21
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62,672
+0.05%
+0.00%
-3.77%
$ 530.11M
$ 46.43
22
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 62,983
+0.01%
+0.00%
-3.07%
$ 461.40M
$ 204.22K
23
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
24
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,140.6
+0.03%
+0.00%
-1.71%
$ 352.80M
$ 4.75M
25
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,035
+0.03%
+0.00%
-2.89%
$ 283.35M
$ 447.81K
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.44
0.00%
-0.01%
-1.81%
$ 275.62M
$ 275.39K
27
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00594533
+0.12%
-0.00%
-2.43%
$ 275.58M
$ 1.37M
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004909
+0.04%
+2.15%
-2.24%
$ 269.78M
$ 2.05B
29
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 62,975
+0.01%
0.00%
-3.07%
$ 182.63M
$ 40.29K
30
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.49
0.00%
+0.01%
-0.31%
$ 126.88M
$ 44.61M
31
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,140.04
+0.03%
+0.00%
-1.75%
$ 106.41M
--
32
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.064E-5
+1.82%
+10.30%
+8.68%
$ 91.42M
--
33
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2.69
0.00%
--
-1.10%
$ 63.81M
$ 1.61K
34
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
35
$ 0.03586
0.00%
+0.76%
-4.42%
$ 42.56M
$ 12.17K
36
cETH
cETH
CETH
$ 37.83
+0.03%
+0.00%
-2.55%
$ 41.96M
--
37
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 1,979.74
+0.07%
-0.01%
-2.12%
$ 35.06M
$ 165.95
38
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,029
+0.03%
+0.00%
-2.95%
$ 34.95M
$ 9.23K
39
Snowbank
Snowbank
SB
$ 218.0
0.00%
-0.01%
-1.77%
$ 34.80M
$ 2.58K
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.63
0.00%
+0.00%
-0.61%
$ 31.26M
$ 3.33M
41
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
--
-0.78%
$ 31.01M
$ 19.31
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04798028
+0.02%
-0.00%
-0.24%
$ 27.35M
$ 265.38K
43
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.0066417
-0.55%
-0.01%
-2.37%
$ 24.65M
$ 3.48K
44
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 196.61
+0.06%
-0.01%
-3.64%
$ 22.50M
$ 274.35K
45
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 104.91
-0.59%
-0.01%
+11.37%
$ 21.24M
$ 2.43M
46
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075371
+0.07%
+0.01%
-3.29%
$ 19.59M
$ 2.12M
47
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.200004
-0.12%
--
-18.87%
$ 19.55M
$ 5.68K
48
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 48.05
+0.10%
-0.03%
-4.93%
$ 19.42M
$ 3.67K
49
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.017
+0.20%
+0.00%
-2.12%
$ 18.25M
$ 9.51K
50
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1,265.95
+0.02%
+0.00%
-2.98%
$ 17.95M
--

سوالات متداول

توکن‌ های توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 130 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1666.72B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WPLS با ثبت تغییر قیمتی 10.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 130 توکن از دسته توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو می‌توان به BTC, ETH, XRP اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو در حال حاضر حدود $1666.72B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن‌های دارای پشتوانه کریپتو، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.