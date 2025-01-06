لانچ پول

استیک کنید تا توکن‌ هایی از پروژه‌ های برجسته به دست آورید

استخر جوایز کل (USDT)
1,239,239
تعداد کل شرکت‌ کنندگان
89,361
تعداد پروژه‌ های لیست‌ شده
15
EINSTEIN

EIN

پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
28,000,000 EIN
بازه زمانی رویداد
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ EIN

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
80.24%
مجموع ایردراپ‌ ها
14,000,000 EIN
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,367,960 USDT
شركت كنندگان
948

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ EIN

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
7.33%
مجموع ایردراپ‌ ها
7,000,000 EIN
مجموع مقدار استیک‌ شده
7,628,495 MX
شركت كنندگان
5,771

استخر EIN

استیک کردن EIN برای دریافت ایردراپ EIN

EINSTEIN
نرخ درصدی سالانه تخمینی
2,995.28%
مجموع ایردراپ‌ ها
7,000,000 EIN
مجموع مقدار استیک‌ شده
18,886,122 EIN
شركت كنندگان
210
بپیوندید
StablR USD

USDR

پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
70,000 USDT
بازه زمانی رویداد
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ USDT

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
207.08%
مجموع ایردراپ‌ ها
50,000 USDT
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,781,074 USDT
شركت كنندگان
1,141

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ USDT

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
7.18%
مجموع ایردراپ‌ ها
10,000 USDT
مجموع مقدار استیک‌ شده
6,794,231 MX
شركت كنندگان
5,149

استخر USDR

استیک کردن USDR برای دریافت ایردراپ USDT

StablR USD
نرخ درصدی سالانه تخمینی
125.34%
مجموع ایردراپ‌ ها
10,000 USDT
مجموع مقدار استیک‌ شده
710,609 USDR
شركت كنندگان
697
StablR Euro

EURR

پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
70,000 USDT
بازه زمانی رویداد
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ USDT

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
265.30%
مجموع ایردراپ‌ ها
50,000 USDT
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,273,366 USDT
شركت كنندگان
906

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ USDT

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
7.38%
مجموع ایردراپ‌ ها
10,000 USDT
مجموع مقدار استیک‌ شده
7,043,910 MX
شركت كنندگان
5,229

استخر EURR

استیک کردن EURR برای دریافت ایردراپ USDT

StablR Euro
نرخ درصدی سالانه تخمینی
179.68%
مجموع ایردراپ‌ ها
10,000 USDT
مجموع مقدار استیک‌ شده
411,359 EURR
شركت كنندگان
454
TRN

TRN

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
190,000 TRN
بازه زمانی رویداد
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ TRN

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
28.14%
مجموع ایردراپ‌ ها
95,000 TRN
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,569,907 USDT
شركت كنندگان
917

استخر TRN

استیک کردن TRN برای دریافت ایردراپ TRN

TRN
نرخ درصدی سالانه تخمینی
1,884.61%
مجموع ایردراپ‌ ها
95,000 TRN
مجموع مقدار استیک‌ شده
314,040 TRN
شركت كنندگان
702
EINSTEIN

EIN

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
42,500,000 EIN
بازه زمانی رویداد
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ EIN

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
113.39%
مجموع ایردراپ‌ ها
25,000,000 EIN
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,784,617 USDT
شركت كنندگان
1,868

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ EIN

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
8.80%
مجموع ایردراپ‌ ها
17,500,000 EIN
مجموع مقدار استیک‌ شده
8,019,955 MX
شركت كنندگان
8,622
بپیوندید
Bombie

BOMB

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
6,000,000 BOMB
بازه زمانی رویداد
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ BOMB

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
449.81%
مجموع ایردراپ‌ ها
4,000,000 BOMB
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,085,194 USDT
شركت كنندگان
730

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ BOMB

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
22.01%
مجموع ایردراپ‌ ها
2,000,000 BOMB
مجموع مقدار استیک‌ شده
4,399,152 MX
شركت كنندگان
3,057
ICEBERG

ICEBERG

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
1,666,666,666 ICEBERG
بازه زمانی رویداد
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ویژه کاربران جدید

استخر ICEBERG

استیک کردن ICEBERG برای دریافت ایردراپ ICEBERG

ICEBERG
نرخ درصدی سالانه تخمینی
8,488.44%
مجموع ایردراپ‌ ها
833,333,333 ICEBERG
مجموع مقدار استیک‌ شده
719,672,913 ICEBERG
شركت كنندگان
240

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ ICEBERG

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
4.66%
مجموع ایردراپ‌ ها
833,333,333 ICEBERG
مجموع مقدار استیک‌ شده
3,625,514 MX
شركت كنندگان
2,759
Shardeum

SHM

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
63,360 SHM
بازه زمانی رویداد
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ SHM

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
600.58%
مجموع ایردراپ‌ ها
31,680 SHM
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,212,768 USDT
شركت كنندگان
784

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ SHM

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
48.75%
مجموع ایردراپ‌ ها
31,680 SHM
مجموع مقدار استیک‌ شده
5,397,116 MX
شركت كنندگان
4,137
Balance

EPT

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
4,560,000 EPT
بازه زمانی رویداد
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ EPT

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
221.06%
مجموع ایردراپ‌ ها
2,300,000 EPT
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,955,829.733 USDT
شركت كنندگان
1,204

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ EPT

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
14.02%
مجموع ایردراپ‌ ها
1,300,000 EPT
مجموع مقدار استیک‌ شده
5,462,085.851 MX
شركت كنندگان
4,243

استخر EPT

استیک کردن EPT برای دریافت ایردراپ EPT

Balance
نرخ درصدی سالانه تخمینی
624.27%
مجموع ایردراپ‌ ها
960,000 EPT
مجموع مقدار استیک‌ شده
18,864,827.814 EPT
شركت كنندگان
393
Mantle

MNT

پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
240,000 MNT
بازه زمانی رویداد
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ MNT

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
134.91%
مجموع ایردراپ‌ ها
48,000 MNT
مجموع مقدار استیک‌ شده
2,757,307 USDT
شركت كنندگان
1,730

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ MNT

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
34.49%
مجموع ایردراپ‌ ها
72,000 MNT
مجموع مقدار استیک‌ شده
5,277,175 MX
شركت كنندگان
4,523

استخر MNT

استیک کردن MNT برای دریافت ایردراپ MNT

Mantle
نرخ درصدی سالانه تخمینی
96.05%
مجموع ایردراپ‌ ها
120,000 MNT
مجموع مقدار استیک‌ شده
12,425,855 MNT
شركت كنندگان
4,492
Kinto

KINTO

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
10,100 KINTO
بازه زمانی رویداد
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ KINTO

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
397.35%
مجموع ایردراپ‌ ها
5,100 KINTO
مجموع مقدار استیک‌ شده
2,661,559.62 USDT
شركت كنندگان
1,702

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ KINTO

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
32.26%
مجموع ایردراپ‌ ها
3,000 KINTO
مجموع مقدار استیک‌ شده
6,137,476.3 MX
شركت كنندگان
5,185

استخر KINTO

استیک کردن KINTO برای دریافت ایردراپ KINTO

Kinto
نرخ درصدی سالانه تخمینی
3,934.48%
مجموع ایردراپ‌ ها
2,000 KINTO
مجموع مقدار استیک‌ شده
6,405.9 KINTO
شركت كنندگان
1,993
Term Finance

TERM

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
120,000 TERM
بازه زمانی رویداد
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ TERM

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
539.01%
مجموع ایردراپ‌ ها
60,000 TERM
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,028,611 USDT
شركت كنندگان
819

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ TERM

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
27.00%
مجموع ایردراپ‌ ها
36,000 TERM
مجموع مقدار استیک‌ شده
4,354,949 MX
شركت كنندگان
3,418

استخر TERM

استیک کردن TERM برای دریافت ایردراپ TERM

Term Finance
نرخ درصدی سالانه تخمینی
5,661.41%
مجموع ایردراپ‌ ها
24,000 TERM
مجموع مقدار استیک‌ شده
78,460 TERM
شركت كنندگان
1,531
Story

IP

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
60,000 IP
بازه زمانی رویداد
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ IP

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
185.52%
مجموع ایردراپ‌ ها
30,000 IP
مجموع مقدار استیک‌ شده
3,489,508 USDT
شركت كنندگان
2,402

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ IP

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
19.55%
مجموع ایردراپ‌ ها
18,000 IP
مجموع مقدار استیک‌ شده
5,721,002 MX
شركت كنندگان
4,981

استخر IP

استیک کردن IP برای دریافت ایردراپ IP

Story
نرخ درصدی سالانه تخمینی
645.05%
مجموع ایردراپ‌ ها
12,000 IP
مجموع مقدار استیک‌ شده
221,808 IP
شركت كنندگان
1,866
Aptos

APT

پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
30,500 APT
بازه زمانی رویداد
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ APT

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
260.38%
مجموع ایردراپ‌ ها
16,000 APT
مجموع مقدار استیک‌ شده
6,176,889 USDT
شركت كنندگان
3,734

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ APT

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
58.36%
مجموع ایردراپ‌ ها
11,500 APT
مجموع مقدار استیک‌ شده
5,076,509 MX
شركت كنندگان
3,901

استخر APT

استیک کردن APT برای دریافت ایردراپ APT

Aptos
نرخ درصدی سالانه تخمینی
68.87%
مجموع ایردراپ‌ ها
3,000 APT
مجموع مقدار استیک‌ شده
525,988 APT
شركت كنندگان
2,460
Xterio

XTER

لیستینگ اولیه
پایان یافته
مجموع ایردراپ‌ ها
800,000 XTER
بازه زمانی رویداد
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
ویژه کاربران جدید

استخر USDT

استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ XTER

Tether
نرخ درصدی سالانه تخمینی
279.69%
مجموع ایردراپ‌ ها
400,000 XTER
مجموع مقدار استیک‌ شده
8,436,874 USDT
شركت كنندگان
5,642

استخر MX

استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ XTER

MX Token
نرخ درصدی سالانه تخمینی
47.02%
مجموع ایردراپ‌ ها
240,000 XTER
مجموع مقدار استیک‌ شده
5,004,835 MX
شركت كنندگان
3,627

استخر XTER

استیک کردن XTER برای دریافت ایردراپ XTER

Xterio
نرخ درصدی سالانه تخمینی
1,335.95%
مجموع ایردراپ‌ ها
160,000 XTER
مجموع مقدار استیک‌ شده
1,008,964 XTER
شركت كنندگان
2,698