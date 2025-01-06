EIN
- مجموع ایردراپ ها
- 28,000,000 EIN
- بازه زمانی رویداد
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ EIN
- مجموع ایردراپ ها
- 14,000,000 EIN
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,367,960 USDT
- شركت كنندگان
- 948
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ EIN
- مجموع ایردراپ ها
- 7,000,000 EIN
- مجموع مقدار استیک شده
- 7,628,495 MX
- شركت كنندگان
- 5,771
استخر EIN
استیک کردن EIN برای دریافت ایردراپ EIN
- مجموع ایردراپ ها
- 7,000,000 EIN
- مجموع مقدار استیک شده
- 18,886,122 EIN
- شركت كنندگان
- 210
USDR
- مجموع ایردراپ ها
- 70,000 USDT
- بازه زمانی رویداد
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ USDT
- مجموع ایردراپ ها
- 50,000 USDT
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,781,074 USDT
- شركت كنندگان
- 1,141
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ USDT
- مجموع ایردراپ ها
- 10,000 USDT
- مجموع مقدار استیک شده
- 6,794,231 MX
- شركت كنندگان
- 5,149
استخر USDR
استیک کردن USDR برای دریافت ایردراپ USDT
- مجموع ایردراپ ها
- 10,000 USDT
- مجموع مقدار استیک شده
- 710,609 USDR
- شركت كنندگان
- 697
EURR
- مجموع ایردراپ ها
- 70,000 USDT
- بازه زمانی رویداد
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ USDT
- مجموع ایردراپ ها
- 50,000 USDT
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,273,366 USDT
- شركت كنندگان
- 906
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ USDT
- مجموع ایردراپ ها
- 10,000 USDT
- مجموع مقدار استیک شده
- 7,043,910 MX
- شركت كنندگان
- 5,229
استخر EURR
استیک کردن EURR برای دریافت ایردراپ USDT
- مجموع ایردراپ ها
- 10,000 USDT
- مجموع مقدار استیک شده
- 411,359 EURR
- شركت كنندگان
- 454
TRN
- مجموع ایردراپ ها
- 190,000 TRN
- بازه زمانی رویداد
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ TRN
- مجموع ایردراپ ها
- 95,000 TRN
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,569,907 USDT
- شركت كنندگان
- 917
استخر TRN
استیک کردن TRN برای دریافت ایردراپ TRN
- مجموع ایردراپ ها
- 95,000 TRN
- مجموع مقدار استیک شده
- 314,040 TRN
- شركت كنندگان
- 702
EIN
- مجموع ایردراپ ها
- 42,500,000 EIN
- بازه زمانی رویداد
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ EIN
- مجموع ایردراپ ها
- 25,000,000 EIN
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,784,617 USDT
- شركت كنندگان
- 1,868
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ EIN
- مجموع ایردراپ ها
- 17,500,000 EIN
- مجموع مقدار استیک شده
- 8,019,955 MX
- شركت كنندگان
- 8,622
BOMB
- مجموع ایردراپ ها
- 6,000,000 BOMB
- بازه زمانی رویداد
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ BOMB
- مجموع ایردراپ ها
- 4,000,000 BOMB
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,085,194 USDT
- شركت كنندگان
- 730
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ BOMB
- مجموع ایردراپ ها
- 2,000,000 BOMB
- مجموع مقدار استیک شده
- 4,399,152 MX
- شركت كنندگان
- 3,057
ICEBERG
- مجموع ایردراپ ها
- 1,666,666,666 ICEBERG
- بازه زمانی رویداد
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
استخر ICEBERG
استیک کردن ICEBERG برای دریافت ایردراپ ICEBERG
- مجموع ایردراپ ها
- 833,333,333 ICEBERG
- مجموع مقدار استیک شده
- 719,672,913 ICEBERG
- شركت كنندگان
- 240
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ ICEBERG
- مجموع ایردراپ ها
- 833,333,333 ICEBERG
- مجموع مقدار استیک شده
- 3,625,514 MX
- شركت كنندگان
- 2,759
SHM
- مجموع ایردراپ ها
- 63,360 SHM
- بازه زمانی رویداد
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ SHM
- مجموع ایردراپ ها
- 31,680 SHM
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,212,768 USDT
- شركت كنندگان
- 784
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ SHM
- مجموع ایردراپ ها
- 31,680 SHM
- مجموع مقدار استیک شده
- 5,397,116 MX
- شركت كنندگان
- 4,137
EPT
- مجموع ایردراپ ها
- 4,560,000 EPT
- بازه زمانی رویداد
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ EPT
- مجموع ایردراپ ها
- 2,300,000 EPT
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,955,829.733 USDT
- شركت كنندگان
- 1,204
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ EPT
- مجموع ایردراپ ها
- 1,300,000 EPT
- مجموع مقدار استیک شده
- 5,462,085.851 MX
- شركت كنندگان
- 4,243
استخر EPT
استیک کردن EPT برای دریافت ایردراپ EPT
- مجموع ایردراپ ها
- 960,000 EPT
- مجموع مقدار استیک شده
- 18,864,827.814 EPT
- شركت كنندگان
- 393
MNT
- مجموع ایردراپ ها
- 240,000 MNT
- بازه زمانی رویداد
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ MNT
- مجموع ایردراپ ها
- 48,000 MNT
- مجموع مقدار استیک شده
- 2,757,307 USDT
- شركت كنندگان
- 1,730
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ MNT
- مجموع ایردراپ ها
- 72,000 MNT
- مجموع مقدار استیک شده
- 5,277,175 MX
- شركت كنندگان
- 4,523
استخر MNT
استیک کردن MNT برای دریافت ایردراپ MNT
- مجموع ایردراپ ها
- 120,000 MNT
- مجموع مقدار استیک شده
- 12,425,855 MNT
- شركت كنندگان
- 4,492
KINTO
- مجموع ایردراپ ها
- 10,100 KINTO
- بازه زمانی رویداد
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ KINTO
- مجموع ایردراپ ها
- 5,100 KINTO
- مجموع مقدار استیک شده
- 2,661,559.62 USDT
- شركت كنندگان
- 1,702
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ KINTO
- مجموع ایردراپ ها
- 3,000 KINTO
- مجموع مقدار استیک شده
- 6,137,476.3 MX
- شركت كنندگان
- 5,185
استخر KINTO
استیک کردن KINTO برای دریافت ایردراپ KINTO
- مجموع ایردراپ ها
- 2,000 KINTO
- مجموع مقدار استیک شده
- 6,405.9 KINTO
- شركت كنندگان
- 1,993
TERM
- مجموع ایردراپ ها
- 120,000 TERM
- بازه زمانی رویداد
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ TERM
- مجموع ایردراپ ها
- 60,000 TERM
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,028,611 USDT
- شركت كنندگان
- 819
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ TERM
- مجموع ایردراپ ها
- 36,000 TERM
- مجموع مقدار استیک شده
- 4,354,949 MX
- شركت كنندگان
- 3,418
استخر TERM
استیک کردن TERM برای دریافت ایردراپ TERM
- مجموع ایردراپ ها
- 24,000 TERM
- مجموع مقدار استیک شده
- 78,460 TERM
- شركت كنندگان
- 1,531
IP
- مجموع ایردراپ ها
- 60,000 IP
- بازه زمانی رویداد
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ IP
- مجموع ایردراپ ها
- 30,000 IP
- مجموع مقدار استیک شده
- 3,489,508 USDT
- شركت كنندگان
- 2,402
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ IP
- مجموع ایردراپ ها
- 18,000 IP
- مجموع مقدار استیک شده
- 5,721,002 MX
- شركت كنندگان
- 4,981
استخر IP
استیک کردن IP برای دریافت ایردراپ IP
- مجموع ایردراپ ها
- 12,000 IP
- مجموع مقدار استیک شده
- 221,808 IP
- شركت كنندگان
- 1,866
APT
- مجموع ایردراپ ها
- 30,500 APT
- بازه زمانی رویداد
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ APT
- مجموع ایردراپ ها
- 16,000 APT
- مجموع مقدار استیک شده
- 6,176,889 USDT
- شركت كنندگان
- 3,734
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ APT
- مجموع ایردراپ ها
- 11,500 APT
- مجموع مقدار استیک شده
- 5,076,509 MX
- شركت كنندگان
- 3,901
استخر APT
استیک کردن APT برای دریافت ایردراپ APT
- مجموع ایردراپ ها
- 3,000 APT
- مجموع مقدار استیک شده
- 525,988 APT
- شركت كنندگان
- 2,460
XTER
- مجموع ایردراپ ها
- 800,000 XTER
- بازه زمانی رویداد
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
استخر USDT
استیک کردن USDT برای دریافت ایردراپ XTER
- مجموع ایردراپ ها
- 400,000 XTER
- مجموع مقدار استیک شده
- 8,436,874 USDT
- شركت كنندگان
- 5,642
استخر MX
استیک کردن MX برای دریافت ایردراپ XTER
- مجموع ایردراپ ها
- 240,000 XTER
- مجموع مقدار استیک شده
- 5,004,835 MX
- شركت كنندگان
- 3,627
استخر XTER
استیک کردن XTER برای دریافت ایردراپ XTER
- مجموع ایردراپ ها
- 160,000 XTER
- مجموع مقدار استیک شده
- 1,008,964 XTER
- شركت كنندگان
- 2,698