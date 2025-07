اطلاعات CELO (CELO).

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

وب‌ سایت رسمی: https://celo.org/ وایت پیپر http://docs.celo.org/ کاوشگر بلوک: https://celoscan.io