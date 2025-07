اطلاعات ARPA (ARPA).

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

وب‌ سایت رسمی: https://arpanetwork.io وایت پیپر https://docsend.com/view/gnqammz8wtysrud4 کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a