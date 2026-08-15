قیمت امروز 0xMarkets

قیمت لحظه‌ ای 0xMarkets (SN35) در حال حاضر برابر با $ 0.478384 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN35 به USD برابر با $ 0.478384 برای هر SN35 می‌ باشد.

توکن 0xMarkets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,639,963 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.52M SN35 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN35 در بازه‌ ای بین $ 0.471142 (حداقل) و $ 0.573335 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.18 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00894457 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN35 طی یک ساعت گذشته به میزان +1.27% و در هفت روز اخیر به میزان -16.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 203.79K رسیده است.

اطلاعات بازار 0xMarkets (SN35)

ارزش بازار $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M حجم (24 ساعته) $ 203.79K$ 203.79K $ 203.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M سرمایه در گردش 5.52M 5.52M 5.52M عرضه کل 5,518,454.177580575 5,518,454.177580575 5,518,454.177580575

ارزش بازار فعلی 0xMarkets برابر است با $ 2.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 203.79K. عرضه در گردش SN35 برابر است با 5.52M، و عرضه کل آن 5518454.177580575 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.64M است.