Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

NombreTLOS

PuestoNo.964

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,56%

Suministro de circulación437 851 688,8188

Suministro máx.0

Suministro total466 646 430,1288

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-03-23 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.4287062007591227,2022-02-07

Precio más bajo0.00975328,2020-12-05

Blockchain públicaETH

