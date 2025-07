POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

NombrePOL

PuestoNo.40

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0006%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.86%

Suministro de circulación10,466,456,329.19977

Suministro máx.0

Suministro total10,466,456,329.19977

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.285660815666811,2024-03-13

Precio más bajo0.15331252511554322,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

