Precio de Boundless hoy

El precio actual de Boundless (ZKC) hoy es $ 0.1499, con una variación del 1.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZKC a USD es $ 0.1499 por ZKC.

Boundless actualmente está en el puesto #579 por capitalización de mercado en $ 33.64M, con un suministro circulante de 224.41M ZKC. Durante las últimas 24 horas, ZKC cotiza entre $ 0.1474 (bajo) y $ 0.1546 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.1342961487062966, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.10926744882772854.

En el corto plazo, ZKC experimentó un cambio de +0.67% en la última hora y de +2.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 185.57K.

Información del mercado de Boundless (ZKC)

Puesto No.579 Cap de mercado $ 33.64M$ 33.64M $ 33.64M Volumen (24H) $ 185.57K$ 185.57K $ 185.57K Cap. de mercado totalmente diluida $ 149.90M$ 149.90M $ 149.90M Suministro de Circulación 224.41M 224.41M 224.41M Suministro máx. ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Boundless es de $ 33.64M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 185.57K. El suministro circulante de ZKC es de 224.41M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 149.90M.