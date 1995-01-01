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Principales tokens de Ecosistema Sonic por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Sonic. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,827.69
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.755
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,439
0.00%
-0.00%
-2.02%
$ 536.39M
$ 7.69K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
9
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.336
-0.30%
-0.30%
-2.47%
$ 229.82M
$ 240.44K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
12
S
S
S
$ 0.023
-0.39%
-3.07%
+2.31%
$ 66.44M
$ 4.01M
13
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 55.11M
--
15
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
0.00%
$ 35.22M
$ 1.46
16
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
+0.83%
0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 448.26K
17
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
-0.01%
-0.01%
-0.10%
$ 31.96M
$ 15.90K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.00542
+0.31%
+1.41%
-4.71%
$ 28.75M
$ 20.10M
19
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1133
+0.04%
-9.56%
-16.92%
$ 26.59M
$ 57.26K
20
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.334775
-3.37%
+0.00%
+7.54%
$ 25.04M
$ 2.51K
21
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.76
0.00%
0.00%
+58.56%
$ 17.47M
$ 69.00K
22
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
23
Origin
Origin
OGN
$ 0.01643
0.00%
-3.64%
0.00%
$ 10.89M
$ 3.72M
24
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
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--
0.00%
$ 10.86M
--
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2853
-0.04%
-3.49%
-8.59%
$ 3.95M
$ 197.13K
26
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
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0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
27
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.997942
0.00%
-0.00%
+0.01%
$ 2.94M
$ 72.61
28
Beets Staked Sonic
Beets Staked Sonic
STS
$ 0.02477221
-0.02%
-0.04%
+3.43%
$ 2.63M
$ 7.28K
29
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
30
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 0.995274
+0.03%
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+0.15%
$ 2.07M
$ 90.72K
31
Rings scUSD
Rings scUSD
SCUSD
$ 0.993057
-0.02%
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$ 1.90M
$ 148.36
32
Rezerve Money
Rezerve Money
RZR
$ 0.532401
+0.08%
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33
Wagmi
Wagmi
WAGMI
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$ 608.62K
$ 4.92K
34
Shadow
Shadow
SHADOW
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$ 5.83K
35
Silo Finance
Silo Finance
SILO
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36
JACK
JACK
JACK
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--
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37
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Reservoir rUSD
RUSD
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38
Beets
Beets
BEETS
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39
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Atlas Navi
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40
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DeFive
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zkSwap Finance
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42
Jefe
Jefe
JEFE
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43
Long
Long
LONG
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Paintswap
Paintswap
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Origin Sonic
OS
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46
GOGGLES
GOGGLES
GOGLZ
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Rings scBTC
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Eggs Finance
Eggs Finance
EGGS
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49
Equalizer on Sonic
Equalizer on Sonic
EQUAL
$ 0.070127
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-0.06%
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$ 99.35K
$ 37.86
50
TinHatCat
TinHatCat
THC
$ 0.00397635
0.00%
-0.07%
+25.76%
$ 92.78K
$ 200.20

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Sonic y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Sonic representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 72 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $94.86B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Sonic con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Sonic rastreados en MEXC, WOOF ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.43% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Sonic están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 72 tokens de Ecosistema Sonic, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Sonic. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Sonic?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Sonic es de aproximadamente $94.86B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Sonic, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.