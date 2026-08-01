Precio de zkSwap Finance hoy

El precio actual de zkSwap Finance (ZF) hoy es $ 0, con una variación del 6.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZF a USD es $ 0 por ZF.

zkSwap Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 222,067, con un suministro circulante de 658.83M ZF. Durante las últimas 24 horas, ZF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08972, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZF experimentó un cambio de +0.33% en la última hora y de -7.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.86K.

Información del mercado de zkSwap Finance (ZF)

Cap de mercado $ 222.07K$ 222.07K $ 222.07K Volumen (24H) $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 337.06K$ 337.06K $ 337.06K Suministro de Circulación 658.83M 658.83M 658.83M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de zkSwap Finance es de $ 222.07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.86K. El suministro circulante de ZF es de 658.83M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 337.06K.