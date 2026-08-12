Precio de Rezerve Money hoy

El precio actual de Rezerve Money (RZR) hoy es $ 0.539884, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RZR a USD es $ 0.539884 por RZR.

Rezerve Money actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 793,172, con un suministro circulante de 1.47M RZR. Durante las últimas 24 horas, RZR cotiza entre $ 0.522385 (bajo) y $ 0.544279 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.15524.

En el corto plazo, RZR experimentó un cambio de -0.31% en la última hora y de -19.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 317.87.

Información del mercado de Rezerve Money (RZR)

Cap de mercado $ 793.17K$ 793.17K $ 793.17K Volumen (24H) $ 317.87$ 317.87 $ 317.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 793.17K$ 793.17K $ 793.17K Suministro de Circulación 1.47M 1.47M 1.47M Suministro total 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

La capitalización de mercado actual de Rezerve Money es de $ 793.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 317.87. El suministro circulante de RZR es de 1.47M, con un suministro total de 1469159.625462227. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 793.17K.