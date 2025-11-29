Precio de Jefe hoy

El precio actual de Jefe (JEFE) hoy es --, con una variación del 3.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JEFE a USD es -- por JEFE.

Jefe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,106.57, con un suministro circulante de 988.53M JEFE. Durante las últimas 24 horas, JEFE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JEFE experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de +5.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jefe (JEFE)

Cap de mercado $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Suministro de Circulación 988.53M 988.53M 988.53M Suministro total 988,533,781.293341 988,533,781.293341 988,533,781.293341

La capitalización de mercado actual de Jefe es de $ 11.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JEFE es de 988.53M, con un suministro total de 988533781.293341. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.11K.