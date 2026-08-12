Precio de Shadow hoy

El precio actual de Shadow (SHADOW) hoy es $ 0.457934, con una variación del 3.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHADOW a USD es $ 0.457934 por SHADOW.

Shadow actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 445,007, con un suministro circulante de 971.80K SHADOW. Durante las últimas 24 horas, SHADOW cotiza entre $ 0.454794 (bajo) y $ 0.475346 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 215.63, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.334448.

En el corto plazo, SHADOW experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.74K.

Información del mercado de Shadow (SHADOW)

Cap de mercado $ 445.01K$ 445.01K $ 445.01K Volumen (24H) $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Suministro de Circulación 971.80K 971.80K 971.80K Suministro total 4,016,382.345643995 4,016,382.345643995 4,016,382.345643995

La capitalización de mercado actual de Shadow es de $ 445.01K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.74K. El suministro circulante de SHADOW es de 971.80K, con un suministro total de 4016382.345643995. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.84M.