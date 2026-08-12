Precio de GOGGLES hoy

El precio actual de GOGGLES (GOGLZ) hoy es $ 0.00346813, con una variación del 4.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOGLZ a USD es $ 0.00346813 por GOGLZ.

GOGGLES actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 132,744, con un suministro circulante de 38.27M GOGLZ. Durante las últimas 24 horas, GOGLZ cotiza entre $ 0.00338481 (bajo) y $ 0.00369693 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.65372, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOGLZ experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +5.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 435.28.

Información del mercado de GOGGLES (GOGLZ)

Cap de mercado $ 132.74K$ 132.74K $ 132.74K Volumen (24H) $ 435.28$ 435.28 $ 435.28 Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.74K$ 132.74K $ 132.74K Suministro de Circulación 38.27M 38.27M 38.27M Suministro total 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

La capitalización de mercado actual de GOGGLES es de $ 132.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 435.28. El suministro circulante de GOGLZ es de 38.27M, con un suministro total de 38274418.263925. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.74K.