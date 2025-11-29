Precio de Beets hoy

El precio actual de Beets (BEETS) hoy es $ 0.00884913, con una variación del 2.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEETS a USD es $ 0.00884913 por BEETS.

Beets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,574,424, con un suministro circulante de 177.93M BEETS. Durante las últimas 24 horas, BEETS cotiza entre $ 0.00875524 (bajo) y $ 0.00916092 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.084976, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00875524.

En el corto plazo, BEETS experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -2.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beets (BEETS)

Cap de mercado $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Suministro de Circulación 177.93M 177.93M 177.93M Suministro total 243,555,253.0 243,555,253.0 243,555,253.0

La capitalización de mercado actual de Beets es de $ 1.57M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEETS es de 177.93M, con un suministro total de 243555253.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.16M.