Precio de Frax Staked frxUSD hoy

El precio actual de Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) hoy es $ 1.21, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SFRXUSD a USD es $ 1.21 por SFRXUSD.

Frax Staked frxUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,629,414, con un suministro circulante de 28.76M SFRXUSD. Durante las últimas 24 horas, SFRXUSD cotiza entre $ 1.2 (bajo) y $ 1.21 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.29, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.056.

En el corto plazo, SFRXUSD experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 643.65K.

Información del mercado de Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

Cap de mercado $ 34.63M$ 34.63M $ 34.63M Volumen (24H) $ 643.65K$ 643.65K $ 643.65K Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.66M$ 34.66M $ 34.66M Suministro de Circulación 28.76M 28.76M 28.76M Suministro total 28,757,085.48673337 28,757,085.48673337 28,757,085.48673337

La capitalización de mercado actual de Frax Staked frxUSD es de $ 34.63M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 643.65K. El suministro circulante de SFRXUSD es de 28.76M, con un suministro total de 28757085.48673337. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.66M.