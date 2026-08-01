Precio de Wagmi hoy

El precio actual de Wagmi (WAGMI) hoy es $ 0, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAGMI a USD es $ 0 por WAGMI.

Wagmi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 614,072, con un suministro circulante de 1.86B WAGMI. Durante las últimas 24 horas, WAGMI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.055698, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WAGMI experimentó un cambio de -0.96% en la última hora y de -6.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 953.59.

Información del mercado de Wagmi (WAGMI)

Cap de mercado $ 614.07K$ 614.07K $ 614.07K Volumen (24H) $ 953.59$ 953.59 $ 953.59 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Suministro de Circulación 1.86B 1.86B 1.86B Suministro total 5,089,652,945.383056 5,089,652,945.383056 5,089,652,945.383056

La capitalización de mercado actual de Wagmi es de $ 614.07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 953.59. El suministro circulante de WAGMI es de 1.86B, con un suministro total de 5089652945.383056. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.68M.