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Principales tokens de Ecosistema Solana por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Solana. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,760.63
-0.20%
-0.55%
-1.78%
$ 1.28T
$ 6.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,890.21
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
--
+0.02%
$ 183.02B
$ 34.45B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
5
Solana
Solana
SOL
$ 76.13
-0.08%
+0.67%
+3.05%
$ 44.22B
$ 415.51K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3365
+0.09%
+1.08%
+2.54%
$ 31.82B
$ 25.24M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.05
+0.49%
-0.40%
-2.12%
$ 13.90B
$ 9.04K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.0717
-0.76%
+2.04%
+2.55%
$ 12.21B
$ 126.96M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
0.00%
+0.03%
0.00%
$ 10.58B
$ 56.87K
10
Zcash
Zcash
ZEC
$ 478.8
+0.19%
-1.00%
-4.96%
$ 8.09B
$ 4.57K
11
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,796.09
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1858
-0.43%
-1.32%
-1.17%
$ 6.78B
$ 16.35M
13
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,625
-0.21%
-0.00%
-1.72%
$ 6.18B
$ 263.25M
14
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.748
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
15
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
16
USD1
USD1
USD1
$ 1.00029
-0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.22M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.365
-0.07%
+2.48%
-2.44%
$ 3.65B
$ 804.29K
18
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999813
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.49B
$ 285.55M
19
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
20
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.81B
$ 125.66M
21
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
22
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.247
-0.64%
-3.56%
-6.35%
$ 2.70B
$ 57.83K
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.00000447
-0.42%
-0.82%
-7.69%
$ 2.63B
$ 187.24B
24
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.618
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
25
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 202.52
-0.22%
+1.93%
+3.45%
$ 2.24B
$ 6.46K
26
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05509
-1.13%
-0.25%
+3.06%
$ 1.75B
$ 1.36M
28
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.12304
+0.46%
+2.44%
-5.98%
$ 1.47B
$ 69.98K
29
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
30
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.29
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
31
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7896
-0.58%
-1.68%
-5.38%
$ 1.34B
$ 1.26M
32
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002836
-0.21%
-0.45%
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$ 1.18B
$ 59.35B
33
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.07B
$ 928.02K
34
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76.18
-0.01%
+0.00%
+3.22%
$ 977.55M
$ 391.11M
35
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 958.21M
--
36
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0887
-0.26%
-1.71%
-2.85%
$ 830.02M
$ 2.58M
37
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.64
-0.27%
+0.00%
+1.11%
$ 782.58M
$ 1.15M
38
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.8
-0.05%
+0.01%
+3.20%
$ 782.29M
$ 454.52K
39
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.5
-0.22%
+0.00%
+3.13%
$ 759.76M
$ 9.22M
40
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08139
-0.11%
-0.48%
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$ 726.17M
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41
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
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0.00%
+0.10%
$ 693.81M
--
42
Render
Render
RENDER
$ 1.265
0.00%
+0.63%
-4.65%
$ 659.84M
$ 132.31K
43
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
44
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1741
+0.51%
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-5.51%
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$ 1.11M
45
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,439
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-0.00%
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$ 536.39M
$ 7.69K
46
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.053
0.00%
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$ 1.59M
47
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.454
-0.41%
-0.21%
+3.05%
$ 510.91M
$ 317.50K
48
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07876
-0.53%
-0.53%
-1.16%
$ 495.65M
$ 1.38M
49
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.222395
+0.15%
+9.01%
+29.91%
$ 472.22M
$ 2.74M
50
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 456.89M
$ 20.38M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Solana y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Solana representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 3,020 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1989.51B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Solana con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Solana rastreados en MEXC, SIMMI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 246.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Solana están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 3,020 tokens de Ecosistema Solana, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, USDT se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Solana. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Solana?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Solana es de aproximadamente $1989.51B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Solana, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.