Precio de Wrapped SOL hoy

El precio actual de Wrapped SOL (WSOL) hoy es $ 75.67, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WSOL a USD es $ 75.67 por WSOL.

Wrapped SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 975,195,637, con un suministro circulante de 12.89M WSOL. Durante las últimas 24 horas, WSOL cotiza entre $ 74.8 (bajo) y $ 77.01 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 290.3, mientras que el mínimo histórico fue $ 8.11.

En el corto plazo, WSOL experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de +2.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 438.64M.

Información del mercado de Wrapped SOL (WSOL)

Cap de mercado $ 975.20M$ 975.20M $ 975.20M Volumen (24H) $ 438.64M$ 438.64M $ 438.64M Cap. de mercado totalmente diluida $ 975.20M$ 975.20M $ 975.20M Suministro de Circulación 12.89M 12.89M 12.89M Suministro total 12,956,720.24869635 12,956,720.24869635 12,956,720.24869635

La capitalización de mercado actual de Wrapped SOL es de $ 975.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 438.64M. El suministro circulante de WSOL es de 12.89M, con un suministro total de 12956720.24869635. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 975.20M.