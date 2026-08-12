Precio de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token hoy

El precio actual de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) hoy es $ 3.66, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JLP a USD es $ 3.66 por JLP.

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 785,699,078, con un suministro circulante de 214.63M JLP. Durante las últimas 24 horas, JLP cotiza entre $ 3.6 (bajo) y $ 3.66 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.146839.

En el corto plazo, JLP experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +1.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.26M.

Información del mercado de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)

Cap de mercado $ 785.70M$ 785.70M $ 785.70M Volumen (24H) $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Cap. de mercado totalmente diluida $ 785.70M$ 785.70M $ 785.70M Suministro de Circulación 214.63M 214.63M 214.63M Suministro total 214,626,297.805395 214,626,297.805395 214,626,297.805395

La capitalización de mercado actual de Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token es de $ 785.70M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.26M. El suministro circulante de JLP es de 214.63M, con un suministro total de 214626297.805395. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 785.70M.