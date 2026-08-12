Precio de Elixir hoy

El precio actual de Elixir (ELX) hoy es $ 0.00107207, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELX a USD es $ 0.00107207 por ELX.

Elixir actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,072,067, con un suministro circulante de 259.27M ELX. Durante las últimas 24 horas, ELX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00113953 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.73515, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ELX experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -13.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.45K.

Información del mercado de Elixir (ELX)

Cap de mercado $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volumen (24H) $ 3.45K$ 3.45K $ 3.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Suministro de Circulación 259.27M 259.27M 259.27M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Elixir es de $ 1.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.45K. El suministro circulante de ELX es de 259.27M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.07M.