Precio de OpenVPP hoy

El precio actual de OpenVPP (OVPP) hoy es $ 0.00907, con una variación del 6.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OVPP a USD es $ 0.00907 por OVPP.

OpenVPP actualmente está en el puesto #1173 por capitalización de mercado en $ 7.29M, con un suministro circulante de 803.28M OVPP. Durante las últimas 24 horas, OVPP cotiza entre $ 0.00891 (bajo) y $ 0.0113 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.28680257838566486, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000026830293467548.

En el corto plazo, OVPP experimentó un cambio de -1.20% en la última hora y de -13.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 338.27K.

Información del mercado de OpenVPP (OVPP)

Puesto No.1173 Cap de mercado $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M Volumen (24H) $ 338.27K$ 338.27K $ 338.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Suministro de Circulación 803.28M 803.28M 803.28M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 80.32% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de OpenVPP es de $ 7.29M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 338.27K. El suministro circulante de OVPP es de 803.28M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.07M.