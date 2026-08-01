Precio de UranoToken hoy

El precio actual de UranoToken (URANO) hoy es $ 0.057635, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de URANO a USD es $ 0.057635 por URANO.

UranoToken actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,053,433, con un suministro circulante de 52.97M URANO. Durante las últimas 24 horas, URANO cotiza entre $ 0.057632 (bajo) y $ 0.05765 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.059917, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05353.

En el corto plazo, URANO experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -1.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 150.66.

Información del mercado de UranoToken (URANO)

Cap de mercado $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Volumen (24H) $ 150.66$ 150.66 $ 150.66 Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.64M$ 57.64M $ 57.64M Suministro de Circulación 52.97M 52.97M 52.97M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de UranoToken es de $ 3.05M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 150.66. El suministro circulante de URANO es de 52.97M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.64M.