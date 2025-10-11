El precio en vivo de Pareto Staked USP hoy es de 1.041 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de SUSP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de SUSP en MEXC ahora.El precio en vivo de Pareto Staked USP hoy es de 1.041 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de SUSP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de SUSP en MEXC ahora.

Más información de SUSP

Info. de precios de SUSP

Sitio web oficial de SUSP

Tokenomía de SUSP

Pronóstico de precios de SUSP

Precio de Pareto Staked USP (SUSP)

Precio en vivo de 1 SUSP en USD:

$1.041
Gráfico de precios en vivo de Pareto Staked USP (SUSP)
Última actualización de la página: 2025-10-11 14:05:30 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Pareto Staked USP (SUSP)

Rango de precios en 24 horas:
$ 1.041
24H Mín
$ 1.041
24H Máx

$ 1.041
$ 1.041
$ 1.041
$ 1.012
+0.00%

+0.03%

+0.18%

+0.18%

El precio en tiempo real de Pareto Staked USP (SUSP) es de $1.041. Durante las últimas 24 horas, SUSP se ha operado entre un mínimo de $ 1.041 y un máximo de $ 1.041, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SUSP es de $ 1.041, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 1.012.

En términos de rendimiento a corto plazo, SUSP ha cambiado en un +0.00% en la última hora, +0.03% en 24 horas y +0.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Pareto Staked USP (SUSP)

$ 7.29M
--
$ 7.29M
7.00M
7,002,931.129478089
La capitalización de mercado actual de Pareto Staked USP es de $ 7.29M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUSP es de 7.00M, con un suministro total de 7002931.129478089. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.29M.

Historial de precios de Pareto Staked USP (SUSP) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Pareto Staked USP a USD fue de $ +0.00030528.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Pareto Staked USP a USD fue de $ +0.0067680615.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Pareto Staked USP a USD fue de $ +0.0147011061.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Pareto Staked USP a USD fue de $ +0.0274166932074232.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.00030528+0.03%
30 Días$ +0.0067680615+0.65%
60 Días$ +0.0147011061+1.41%
90 Días$ +0.0274166932074232+2.70%

Qué es Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Pareto Staked USP(SUSP)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Pareto Staked USP (USD)

¿Cuánto valdrá Pareto Staked USP (SUSP) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Pareto Staked USP (SUSP) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Pareto Staked USP.

¡Consulta la predicción del precio de Pareto Staked USP ahora!

SUSP a monedas locales

Tokenómica de Pareto Staked USP (SUSP)

Entender la tokenómica de Pareto Staked USP (SUSP) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de SUSP!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Pareto Staked USP (SUSP)

¿Cuánto vale Pareto Staked USP (SUSP) hoy?
El precio en vivo de SUSP en USD es de 1.041 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de SUSP en USD?
El precio actual de SUSP en USD es de $ 1.041. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Pareto Staked USP?
La capitalización de mercado de SUSP es de $ 7.29M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de SUSP?
El suministro circulante de SUSP es de 7.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de SUSP?
SUSP alcanzó un precio ATH de 1.041 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de SUSP?
SUSP vio un precio ATL de 1.012 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de SUSP?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para SUSP es de -- USD.
¿SUSP subirá más este año?
El precio de SUSP podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de SUSP para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 14:05:30 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.