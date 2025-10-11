Información del precio (USD) de Pareto Staked USP (SUSP)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 1.041 24H Máx $ 1.041 Máximo Histórico $ 1.041 Precio más bajo $ 1.012 Cambio de Precio (1H) +0.00% Cambio de Precio (1D) +0.03% Cambio de Precio (7D) +0.18%

El precio en tiempo real de Pareto Staked USP (SUSP) es de $1.041. Durante las últimas 24 horas, SUSP se ha operado entre un mínimo de $ 1.041 y un máximo de $ 1.041, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SUSP es de $ 1.041, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 1.012.

En términos de rendimiento a corto plazo, SUSP ha cambiado en un +0.00% en la última hora, +0.03% en 24 horas y +0.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Pareto Staked USP (SUSP)

Cap de mercado $ 7.29M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.29M Suministro de Circulación 7.00M Suministro total 7,002,931.129478089

La capitalización de mercado actual de Pareto Staked USP es de $ 7.29M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUSP es de 7.00M, con un suministro total de 7002931.129478089. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.29M.