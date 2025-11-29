Precio de POLYX hoy

El precio actual de POLYX (POLYX) hoy es $ 0.0688, con una variación del 0.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLYX a USD es $ 0.0688 por POLYX.

POLYX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- POLYX. Durante las últimas 24 horas, POLYX cotiza entre $ 0.0678 (bajo) y $ 0.0704 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, POLYX experimentó un cambio de +0.87% en la última hora y de +12.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.00K.

Información del mercado de POLYX (POLYX)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 2.00K$ 2.00K $ 2.00K Cap. de mercado totalmente diluida $ 82.42M$ 82.42M $ 82.42M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 Blockchain pública POLYMESH

La capitalización de mercado actual de POLYX es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.00K. El suministro circulante de POLYX es de --, con un suministro total de 1197990594. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 82.42M.