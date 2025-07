OGY

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

NombreOGY

PuestoNo.782

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación7,828,640,875

Suministro máx.0

Suministro total10,416,210,730.848364

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.04584611512274245,2022-06-17

Precio más bajo0.001677040809560427,2025-04-06

Blockchain públicaOGY2

