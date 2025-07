BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

NombreBKN

PuestoNo.940

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.76%

Suministro de circulación72,333,018.84932718

Suministro máx.143,000,000

Suministro total143,000,000

Tasa de circulación0.5058%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.363698643727798,2024-03-28

Precio más bajo0.07598068547152313,2023-10-20

Blockchain públicaETH

IntroducciónBrickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.