Información del precio (USD) de Apraemio (APRA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.153908 $ 0.153908 $ 0.153908 24H Mín $ 0.167563 $ 0.167563 $ 0.167563 24H Máx 24H Mín $ 0.153908$ 0.153908 $ 0.153908 24H Máx $ 0.167563$ 0.167563 $ 0.167563 Máximo Histórico $ 0.290289$ 0.290289 $ 0.290289 Precio más bajo $ 0.100164$ 0.100164 $ 0.100164 Cambio de Precio (1H) +0.51% Cambio de Precio (1D) -5.50% Cambio de Precio (7D) +1.63% Cambio de Precio (7D) +1.63%

El precio en tiempo real de Apraemio (APRA) es de $0.158224. Durante las últimas 24 horas, APRA se ha operado entre un mínimo de $ 0.153908 y un máximo de $ 0.167563, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de APRA es de $ 0.290289, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.100164.

En términos de rendimiento a corto plazo, APRA ha cambiado en un +0.51% en la última hora, -5.50% en 24 horas y +1.63% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Apraemio (APRA)

Cap de mercado $ 21.83M$ 21.83M $ 21.83M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 158.22M$ 158.22M $ 158.22M Suministro de Circulación 138.00M 138.00M 138.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Apraemio es de $ 21.83M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de APRA es de 138.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 158.22M.