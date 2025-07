BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

NombreBOSON

PuestoNo.932

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.71%

Suministro de circulación146,562,049.1101309

Suministro máx.200,000,000

Suministro total200,000,000

Tasa de circulación0.7328%

Fecha de emisión2021-04-08 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico6.92578088,2021-04-09

Precio más bajo0.07577496139853153,2025-07-09

Blockchain públicaETH

IntroducciónBoson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.