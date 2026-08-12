Precio de Collaterize hoy

El precio actual de Collaterize (COLLAT) hoy es $ 0, con una variación del 3.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COLLAT a USD es $ 0 por COLLAT.

Collaterize actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 715,812, con un suministro circulante de 999.91M COLLAT. Durante las últimas 24 horas, COLLAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08975, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COLLAT experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -8.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 132.27K.

Información del mercado de Collaterize (COLLAT)

Cap de mercado $ 715.81K$ 715.81K $ 715.81K Volumen (24H) $ 132.27K$ 132.27K $ 132.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 715.81K$ 715.81K $ 715.81K Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,906,116.398094 999,906,116.398094 999,906,116.398094

La capitalización de mercado actual de Collaterize es de $ 715.81K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 132.27K. El suministro circulante de COLLAT es de 999.91M, con un suministro total de 999906116.398094. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 715.81K.