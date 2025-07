PROPS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

NombrePROPS

PuestoNo.1072

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,89%

Suministro de circulación419 297 244,7715864

Suministro máx.1 200 000 000

Suministro total1 200 000 000

Tasa de circulación0.3494%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.2718274596699227,2024-04-05

Precio más bajo0.014981776422742052,2023-12-11

Blockchain públicaAPTOS

IntroducciónPropbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.