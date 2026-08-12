Precio de Opinion hoy

El precio actual de Opinion (OPN) hoy es € 0.05036, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPN a EUR es € 0.05036 por OPN.

Opinion actualmente está en el puesto #830 por capitalización de mercado en € 9.08M, con un suministro circulante de 180.26M OPN. Durante las últimas 24 horas, OPN cotiza entre € 0.04977 (bajo) y € 0.05258 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.451514126902004422, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0649946863916820916.

En el corto plazo, OPN experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -1.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.20K.

Información del mercado de Opinion (OPN)

Puesto No.830 Cap de mercado € 9.08M€ 9.08M € 9.08M Volumen (24H) € 58.20K€ 58.20K € 58.20K Cap. de mercado totalmente diluida € 50.36M€ 50.36M € 50.36M Suministro de Circulación 180.26M 180.26M 180.26M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 18.02% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Opinion es de € 9.08M, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.20K. El suministro circulante de OPN es de 180.26M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 50.36M.