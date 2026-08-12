Precio de Opinion(OPN)
El precio actual de Opinion (OPN) hoy es € 0.05036, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPN a EUR es € 0.05036 por OPN.
Opinion actualmente está en el puesto #830 por capitalización de mercado en € 9.08M, con un suministro circulante de 180.26M OPN. Durante las últimas 24 horas, OPN cotiza entre € 0.04977 (bajo) y € 0.05258 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.451514126902004422, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0649946863916820916.
En el corto plazo, OPN experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -1.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.20K.
No.830
18.02%
BSC
La capitalización de mercado actual de Opinion es de € 9.08M, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.20K. El suministro circulante de OPN es de 180.26M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 50.36M.
+0.09%
+0.09%
-1.57%
-1.57%
Siga los cambios de precios de Opinion para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0000389
|+0.09%
|30 Días
|€ -0.01319
|-20.76%
|60 Días
|€ -0.03508
|-41.06%
|90 Días
|€ -0.12664
|-71.55%
Hoy, OPN registró un cambio de € +0.0000389 (+0.09%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01319 (-20.76%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, OPN experimentó un cambio de € -0.03508 (-41.06%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.12664 (-71.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de OPN: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
OPN_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,05121, situándose por debajo del soporte clave S1 ubicado en 0,05185. El precio se mantiene dentro de un rango estrecho entre el centro del mercado y el nivel S1, lo que refleja un equilibrio entre compradores y vendedores. En el corto plazo, las medias móviles siguen configuradas en una disposición alcista, mientras que la tendencia a largo plazo no ha experimentado desviaciones significativas. El indicador MACD ha generado una señal de cruce negativo, lo que indica una disminución del impulso alcista a corto plazo. El RSI permanece en una zona neutral, y los valores de KDJ y StochRSI no muestran desviaciones extremas. La volatilidad se mantiene baja, y el estrechamiento de las bandas de Bollinger sugiere que el mercado está entrando en una fase de consolidación, con una divergencia clara en la dirección de los indicadores rápidos y lentos. El soporte inmediato se sitúa en 0,05114, a solo 0,00007 del precio actual, representando un nivel defensivo crucial. Por encima, la resistencia principal se encuentra en el nivel central de 0,05185, distante 0,00064 del precio actual. Como referencias adicionales, se pueden considerar el nivel S2 en 0,05033 y el nivel R1 en 0,05266. Dado que el precio actual se encuentra cerca del soporte S1, será necesario observar la efectividad de este nivel para confirmar la dirección futura de la estructura del mercado.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Opinion podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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