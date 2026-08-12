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El precio actual de Opinion hoy es 0.05036 EUR. La capitalización de mercado de OPN es 9,078,117.8865564962572 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OPN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Opinion hoy es 0.05036 EUR. La capitalización de mercado de OPN es 9,078,117.8865564962572 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OPN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Opinion(OPN)

Precio en vivo de 1 OPN en EUR:

€0.0433096
€0.0433096€0.0433096
+0.09%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Opinion (OPN)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:55:24 (UTC+8)

Precio de Opinion hoy

El precio actual de Opinion (OPN) hoy es € 0.05036, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPN a EUR es € 0.05036 por OPN.

Opinion actualmente está en el puesto #830 por capitalización de mercado en € 9.08M, con un suministro circulante de 180.26M OPN. Durante las últimas 24 horas, OPN cotiza entre € 0.04977 (bajo) y € 0.05258 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.451514126902004422, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0649946863916820916.

En el corto plazo, OPN experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -1.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 58.20K.

Información del mercado de Opinion (OPN)

No.830

€ 9.08M
€ 9.08M€ 9.08M

€ 58.20K
€ 58.20K€ 58.20K

€ 50.36M
€ 50.36M€ 50.36M

180.26M
180.26M 180.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.02%

BSC

La capitalización de mercado actual de Opinion es de € 9.08M, con un volumen de trading en 24 horas de € 58.20K. El suministro circulante de OPN es de 180.26M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 50.36M.

Historial de precios de Opinion EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.04977
€ 0.04977€ 0.04977
24H Mín
€ 0.05258
€ 0.05258€ 0.05258
24H Máx

€ 0.04977
€ 0.04977€ 0.04977

€ 0.05258
€ 0.05258€ 0.05258

€ 0.451514126902004422
€ 0.451514126902004422€ 0.451514126902004422

€ 0.0649946863916820916
€ 0.0649946863916820916€ 0.0649946863916820916

+0.09%

+0.09%

-1.57%

-1.57%

Historial de precios de Opinion (OPN) en EUR

Siga los cambios de precios de Opinion para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0000389+0.09%
30 Días€ -0.01319-20.76%
60 Días€ -0.03508-41.06%
90 Días€ -0.12664-71.55%
Cambio de precio de Opinion hoy

Hoy, OPN registró un cambio de € +0.0000389 (+0.09%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Opinion en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01319 (-20.76%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Opinion en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, OPN experimentó un cambio de € -0.03508 (-41.06%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Opinion en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.12664 (-71.55%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Opinion (OPN)?

Consulta la página Historial de precios de Opinion ahora.

Análisis de Opinion

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Opinion, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Opinion: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de OPN: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

OPN_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,05121, situándose por debajo del soporte clave S1 ubicado en 0,05185. El precio se mantiene dentro de un rango estrecho entre el centro del mercado y el nivel S1, lo que refleja un equilibrio entre compradores y vendedores. En el corto plazo, las medias móviles siguen configuradas en una disposición alcista, mientras que la tendencia a largo plazo no ha experimentado desviaciones significativas. El indicador MACD ha generado una señal de cruce negativo, lo que indica una disminución del impulso alcista a corto plazo. El RSI permanece en una zona neutral, y los valores de KDJ y StochRSI no muestran desviaciones extremas. La volatilidad se mantiene baja, y el estrechamiento de las bandas de Bollinger sugiere que el mercado está entrando en una fase de consolidación, con una divergencia clara en la dirección de los indicadores rápidos y lentos. El soporte inmediato se sitúa en 0,05114, a solo 0,00007 del precio actual, representando un nivel defensivo crucial. Por encima, la resistencia principal se encuentra en el nivel central de 0,05185, distante 0,00064 del precio actual. Como referencias adicionales, se pueden considerar el nivel S2 en 0,05033 y el nivel R1 en 0,05266. Dado que el precio actual se encuentra cerca del soporte S1, será necesario observar la efectividad de este nivel para confirmar la dirección futura de la estructura del mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Opinion

Predicción del precio de Opinion (OPN) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de OPN en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Opinion (OPN) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Opinion podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Opinion en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de OPN para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Opinion.

Cómo comprar e invertir Opinion en España

¿Listo para empezar con Opinion? Comprar OPN es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Opinion. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Opinion (OPN).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Opinion instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Opinion (OPN)

¿Qué puedes hacer con Opinion?

Poseer Opinion te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Opinion (OPN) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Opinion (OPN)

Opinion está construyendo un exchange de predicciones que permite el trading directo de datos macroeconómicos, predicciones y noticias como activos estandarizados, aprovechando su infraestructura on-chain, un Oráculo de IA y herramientas de trading con el objetivo de crear nuevas oportunidades para usuarios minoristas, instituciones y responsables de la toma de decisiones a nivel global para democratizar el acceso a la información económica y la gestión de riesgos.

Opinion Recurso

Para conocer Opinion más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Opinion
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Opinion

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:55:24 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Opinion (OPN)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Opinion

OPN USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de OPN con apalancamiento. Explora el trading de futuros OPNUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Opinion (OPN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Opinion en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OPN/USDT
€0.0432924
€0.0432924€0.0432924
+0.33%
1.15M (USDT)
OPN/USDC
€0.0431892
€0.0431892€0.0431892
-0.09%
1.05M (USDT)

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ETH
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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

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up

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UPROBINHOOD

€0.247422
€0.247422€0.247422

+187.70%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.306418
€0.306418€0.306418

-16.39%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.013158
€0.013158€0.013158

-17.07%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1008006
€0.1008006€0.1008006

-32.94%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.005891
€0.005891€0.005891

+52.22%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000326714
€0.000326714€0.000326714

+43.35%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.845224
€2.845224€2.845224

+36.71%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0755166
€0.0755166€0.0755166

+18.87%

Aether Network

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AET

€0.010578
€0.010578€0.010578

+17.14%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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