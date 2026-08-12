Precio de RE(RE)
El precio actual de RE (RE) hoy es € 0.42495, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RE a EUR es € 0.42495 por RE.
RE actualmente está en el puesto #291 por capitalización de mercado en € 67.82M, con un suministro circulante de 159.60M RE. Durante las últimas 24 horas, RE cotiza entre € 0.40694 (bajo) y € 0.4373 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.508665918766207966, mientras que el mínimo histórico fue € 0.33890139240894881.
En el corto plazo, RE experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +7.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 284.93K.
No.291
15.96%
ETH
La capitalización de mercado actual de RE es de € 67.82M, con un volumen de trading en 24 horas de € 284.93K. El suministro circulante de RE es de 159.60M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 424.95M.
-0.01%
+0.70%
+7.04%
+7.04%
Siga los cambios de precios de RE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0025427
|+0.70%
|30 Días
|€ -0.10358
|-19.60%
|60 Días
|€ +0.32495
|+324.95%
|90 Días
|€ +0.32495
|+324.95%
Hoy, RE registró un cambio de € +0.0025427 (+0.70%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.10358 (-19.60%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, RE experimentó un cambio de € +0.32495 (+324.95%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.32495 (+324.95%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de RE: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
RE_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,42053, habiendo superado el punto clave R2 situado en 0,4193. Actualmente, el precio se mantiene por encima del área extendida del centro de consolidación, ubicado en 0,4054. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista a corto plazo, con las medias móviles (MA) y las exponenciales (EMA) emitiendo señales de compra. Sin embargo, existe cierta divergencia en los indicadores: mientras que los indicadores de tendencia apuntan hacia arriba, los osciladores no han confirmado aún un rompimiento simultáneo. La estructura del mercado sigue manteniendo una forma de consolidación en niveles altos; tras salir del rango central, el precio carece de un retroceso de confirmación. El MACD ha registrado una señal de cruce negativo, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo. El RSI permanece en un rango neutral, mientras que la distribución del impulso muestra características dispersas. Los valores de KDJ y StochRSI sugieren una necesidad de corrección tras un periodo de sobrecompra a corto plazo. Las bandas de Bollinger, abiertas, reflejan una volatilidad relativamente estable, sin evidencias de expansión ni contracción extremas. Además, se observa una clara separación entre los indicadores rápidos y lentos, lo que indica una combinación de debilitamiento del impulso a corto plazo junto con una tendencia alcista a medio plazo. Las fuerzas alcistas y bajistas parecen estar equilibradas en torno al nivel actual, sin una clara dirección dominante. En cuanto a los niveles de referencia, el próximo soporte cercano está en el punto R1, situado en 0,4117, a una distancia de 0,00883 respecto al precio actual. Por debajo, el primer nivel de soporte importante se encuentra en el punto R2, en 0,4054, a 0,01513 del precio actual. Más abajo, el siguiente soporte clave está en el nivel S1, en 0,3978, a 0,02273 del precio actual. Hacia el lado superior, no se observan resistencias significativas a corto plazo, lo que sitúa al precio en una zona de máximos locales.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de RE podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Re Protocol es una plataforma descentralizada que canaliza capital en stablecoins hacia contratos de reaseguro totalmente colateralizados a través de aseguradoras autorizadas. Los usuarios depositan stablecoins en las Capas de Capital de Seguro (ICL), que asignan capital a acuerdos de reaseguro de cuota compartida (quota-share). A cambio, los depositantes obtienen rendimientos derivados de una combinación de fuentes dentro y fuera de la cadena, además de un spread específico del token.
Para conocer RE más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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