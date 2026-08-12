Precio de RE hoy

El precio actual de RE (RE) hoy es € 0.42495, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RE a EUR es € 0.42495 por RE.

RE actualmente está en el puesto #291 por capitalización de mercado en € 67.82M, con un suministro circulante de 159.60M RE. Durante las últimas 24 horas, RE cotiza entre € 0.40694 (bajo) y € 0.4373 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.508665918766207966, mientras que el mínimo histórico fue € 0.33890139240894881.

En el corto plazo, RE experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +7.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 284.93K.

Información del mercado de RE (RE)

Puesto No.291 Cap de mercado € 67.82M€ 67.82M € 67.82M Volumen (24H) € 284.93K€ 284.93K € 284.93K Cap. de mercado totalmente diluida € 424.95M€ 424.95M € 424.95M Suministro de Circulación 159.60M 159.60M 159.60M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 15.96% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de RE es de € 67.82M, con un volumen de trading en 24 horas de € 284.93K. El suministro circulante de RE es de 159.60M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 424.95M.