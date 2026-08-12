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El precio actual de RE hoy es 0.42495 EUR. La capitalización de mercado de RE es 67,822,020 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de RE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de RE hoy es 0.42495 EUR. La capitalización de mercado de RE es 67,822,020 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de RE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de RE(RE)

Precio en vivo de 1 RE en EUR:

€0.3657924
€0.3657924€0.3657924
+0.70%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de RE (RE)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:39:35 (UTC+8)

Precio de RE hoy

El precio actual de RE (RE) hoy es € 0.42495, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RE a EUR es € 0.42495 por RE.

RE actualmente está en el puesto #291 por capitalización de mercado en € 67.82M, con un suministro circulante de 159.60M RE. Durante las últimas 24 horas, RE cotiza entre € 0.40694 (bajo) y € 0.4373 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.508665918766207966, mientras que el mínimo histórico fue € 0.33890139240894881.

En el corto plazo, RE experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +7.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 284.93K.

Información del mercado de RE (RE)

No.291

€ 67.82M
€ 67.82M€ 67.82M

€ 284.93K
€ 284.93K€ 284.93K

€ 424.95M
€ 424.95M€ 424.95M

159.60M
159.60M 159.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.96%

ETH

La capitalización de mercado actual de RE es de € 67.82M, con un volumen de trading en 24 horas de € 284.93K. El suministro circulante de RE es de 159.60M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 424.95M.

Historial de precios de RE EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.40694
€ 0.40694€ 0.40694
24H Mín
€ 0.4373
€ 0.4373€ 0.4373
24H Máx

€ 0.40694
€ 0.40694€ 0.40694

€ 0.4373
€ 0.4373€ 0.4373

€ 0.508665918766207966
€ 0.508665918766207966€ 0.508665918766207966

€ 0.33890139240894881
€ 0.33890139240894881€ 0.33890139240894881

-0.01%

+0.70%

+7.04%

+7.04%

Historial de precios de RE (RE) en EUR

Siga los cambios de precios de RE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0025427+0.70%
30 Días€ -0.10358-19.60%
60 Días€ +0.32495+324.95%
90 Días€ +0.32495+324.95%
Cambio de precio de RE hoy

Hoy, RE registró un cambio de € +0.0025427 (+0.70%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de RE en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.10358 (-19.60%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de RE en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, RE experimentó un cambio de € +0.32495 (+324.95%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de RE en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.32495 (+324.95%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de RE (RE)?

Consulta la página Historial de precios de RE ahora.

Análisis de RE

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de RE, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de RE: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de RE: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

RE_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,42053, habiendo superado el punto clave R2 situado en 0,4193. Actualmente, el precio se mantiene por encima del área extendida del centro de consolidación, ubicado en 0,4054. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista a corto plazo, con las medias móviles (MA) y las exponenciales (EMA) emitiendo señales de compra. Sin embargo, existe cierta divergencia en los indicadores: mientras que los indicadores de tendencia apuntan hacia arriba, los osciladores no han confirmado aún un rompimiento simultáneo. La estructura del mercado sigue manteniendo una forma de consolidación en niveles altos; tras salir del rango central, el precio carece de un retroceso de confirmación. El MACD ha registrado una señal de cruce negativo, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo. El RSI permanece en un rango neutral, mientras que la distribución del impulso muestra características dispersas. Los valores de KDJ y StochRSI sugieren una necesidad de corrección tras un periodo de sobrecompra a corto plazo. Las bandas de Bollinger, abiertas, reflejan una volatilidad relativamente estable, sin evidencias de expansión ni contracción extremas. Además, se observa una clara separación entre los indicadores rápidos y lentos, lo que indica una combinación de debilitamiento del impulso a corto plazo junto con una tendencia alcista a medio plazo. Las fuerzas alcistas y bajistas parecen estar equilibradas en torno al nivel actual, sin una clara dirección dominante. En cuanto a los niveles de referencia, el próximo soporte cercano está en el punto R1, situado en 0,4117, a una distancia de 0,00883 respecto al precio actual. Por debajo, el primer nivel de soporte importante se encuentra en el punto R2, en 0,4054, a 0,01513 del precio actual. Más abajo, el siguiente soporte clave está en el nivel S1, en 0,3978, a 0,02273 del precio actual. Hacia el lado superior, no se observan resistencias significativas a corto plazo, lo que sitúa al precio en una zona de máximos locales.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para RE

Predicción del precio de RE (RE) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de RE en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de RE (RE) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de RE podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará RE en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de RE para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de RE.

Cómo comprar e invertir RE en España

¿Listo para empezar con RE? Comprar RE es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar RE. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de RE (RE).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará RE instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar RE (RE)

¿Qué puedes hacer con RE?

Poseer RE te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar RE (RE) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es RE (RE)

Re Protocol es una plataforma descentralizada que canaliza capital en stablecoins hacia contratos de reaseguro totalmente colateralizados a través de aseguradoras autorizadas. Los usuarios depositan stablecoins en las Capas de Capital de Seguro (ICL), que asignan capital a acuerdos de reaseguro de cuota compartida (quota-share). A cambio, los depositantes obtienen rendimientos derivados de una combinación de fuentes dentro y fuera de la cadena, además de un spread específico del token.

RE Recurso

Para conocer RE más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial RE
Explorador de bloques

Categoría :

Ethereum EcosystemGovernanceInsurance

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre RE

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:39:35 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para RE (RE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre RE

RE USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de RE con apalancamiento. Explora el trading de futuros REUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera RE (RE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de RE en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RE/USDT
€0.367091
€0.367091€0.367091
+1.33%
678.55K (USDT)

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€0.251378
€0.251378€0.251378

+192.30%

DAPPOS

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€0.3181398
€0.3181398€0.3181398

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€0.0121002€0.0121002

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AurumX

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UMX

€0.098513
€0.098513€0.098513

-34.46%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.006364
€0.006364€0.006364

+64.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000301258
€0.000301258€0.000301258

+32.18%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.011868
€0.011868€0.011868

+31.42%

Holoworld AI

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HOLO

€0.0830416
€0.0830416€0.0830416

+30.71%

ZKcandy

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€2.677696€2.677696

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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