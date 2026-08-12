Precio de Stoked hoy

El precio actual de Stoked (STK) hoy es $ 0.051546, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STK a USD es $ 0.051546 por STK.

Stoked actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,154,585, con un suministro circulante de 100.00M STK. Durante las últimas 24 horas, STK cotiza entre $ 0.050516 (bajo) y $ 0.051943 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.122067, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STK experimentó un cambio de -0.34% en la última hora y de -3.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.17K.

Información del mercado de Stoked (STK)

Cap de mercado $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Volumen (24H) $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Stoked es de $ 5.15M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.17K. El suministro circulante de STK es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.15M.