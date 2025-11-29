Precio de BCGame Coin hoy

El precio actual de BCGame Coin (BC) hoy es $ 0.00788143, con una variación del 1.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BC a USD es $ 0.00788143 por BC.

BCGame Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,732,804, con un suministro circulante de 9.99B BC. Durante las últimas 24 horas, BC cotiza entre $ 0.00776556 (bajo) y $ 0.00818432 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01100698, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00291432.

En el corto plazo, BC experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BCGame Coin (BC)

Cap de mercado $ 78.73M$ 78.73M $ 78.73M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.73M$ 78.73M $ 78.73M Suministro de Circulación 9.99B 9.99B 9.99B Suministro total 9,989,655,862.266912 9,989,655,862.266912 9,989,655,862.266912

La capitalización de mercado actual de BCGame Coin es de $ 78.73M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BC es de 9.99B, con un suministro total de 9989655862.266912. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.73M.