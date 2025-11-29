Precio de GOAT Network hoy

El precio actual de GOAT Network (GOATED) hoy es $ 0.07968, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOATED a USD es $ 0.07968 por GOATED.

GOAT Network actualmente está en el puesto #1127 por capitalización de mercado en $ 8.31M, con un suministro circulante de 104.35M GOATED. Durante las últimas 24 horas, GOATED cotiza entre $ 0.07803 (bajo) y $ 0.08025 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.19772632791076053, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.052417385027545234.

En el corto plazo, GOATED experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -7.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.38K.

Información del mercado de GOAT Network (GOATED)

Puesto No.1127 Cap de mercado $ 8.31M$ 8.31M $ 8.31M Volumen (24H) $ 53.38K$ 53.38K $ 53.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.68M$ 79.68M $ 79.68M Suministro de Circulación 104.35M 104.35M 104.35M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 10.43% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de GOAT Network es de $ 8.31M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.38K. El suministro circulante de GOATED es de 104.35M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.68M.