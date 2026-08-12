Precio de BlockChip hoy

El precio actual de BlockChip (BCP) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCP a USD es $ 0 por BCP.

BlockChip actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 466,349, con un suministro circulante de 1.00B BCP. Durante las últimas 24 horas, BCP cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00113425, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BCP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.67.

Información del mercado de BlockChip (BCP)

Cap de mercado $ 466.35K$ 466.35K $ 466.35K Volumen (24H) $ 11.67$ 11.67 $ 11.67 Cap. de mercado totalmente diluida $ 466.35K$ 466.35K $ 466.35K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BlockChip es de $ 466.35K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.67. El suministro circulante de BCP es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 466.35K.