Precio de MasterBOT hoy

El precio actual de MasterBOT ($BOT) hoy es $ 0.00153369, con una variación del 3.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $BOT a USD es $ 0.00153369 por $BOT.

MasterBOT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,533,627, con un suministro circulante de 999.93M $BOT. Durante las últimas 24 horas, $BOT cotiza entre $ 0.00142803 (bajo) y $ 0.00162433 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03955195, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00142803.

En el corto plazo, $BOT experimentó un cambio de +1.80% en la última hora y de -36.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MasterBOT ($BOT)

Cap de mercado $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,928,036.30596 999,928,036.30596 999,928,036.30596

La capitalización de mercado actual de MasterBOT es de $ 1.53M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $BOT es de 999.93M, con un suministro total de 999928036.30596. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.53M.