Precio de Overtime hoy

El precio actual de Overtime (OVER) hoy es $ 0.18186, con una variación del 1.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OVER a USD es $ 0.18186 por OVER.

Overtime actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,035,530, con un suministro circulante de 55.18M OVER. Durante las últimas 24 horas, OVER cotiza entre $ 0.178715 (bajo) y $ 0.181857 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.369086, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.095069.

En el corto plazo, OVER experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de +10.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.48K.

Información del mercado de Overtime (OVER)

Cap de mercado $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Volumen (24H) $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M Suministro de Circulación 55.18M 55.18M 55.18M Suministro total 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285 55,183,062.132361285

La capitalización de mercado actual de Overtime es de $ 10.04M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.48K. El suministro circulante de OVER es de 55.18M, con un suministro total de 55183062.132361285. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.62M.