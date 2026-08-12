Precio de Blockchain Bets hoy

El precio actual de Blockchain Bets (BCB) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCB a USD es $ 0 por BCB.

Blockchain Bets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 114,254, con un suministro circulante de 877.67M BCB. Durante las últimas 24 horas, BCB cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.059296, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BCB experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.62.

Información del mercado de Blockchain Bets (BCB)

Cap de mercado $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Volumen (24H) $ 15.62$ 15.62 $ 15.62 Cap. de mercado totalmente diluida $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K Suministro de Circulación 877.67M 877.67M 877.67M Suministro total 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

La capitalización de mercado actual de Blockchain Bets es de $ 114.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.62. El suministro circulante de BCB es de 877.67M, con un suministro total de 877672966.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 114.25K.