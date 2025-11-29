Precio de Bag on Bonk hoy

El precio actual de Bag on Bonk (BAG) hoy es --, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAG a USD es -- por BAG.

Bag on Bonk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 132,736, con un suministro circulante de 999.78M BAG. Durante las últimas 24 horas, BAG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0010115, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BAG experimentó un cambio de +1.98% en la última hora y de +31.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bag on Bonk (BAG)

Cap de mercado $ 132.74K$ 132.74K $ 132.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.74K$ 132.74K $ 132.74K Suministro de Circulación 999.78M 999.78M 999.78M Suministro total 999,782,053.631761 999,782,053.631761 999,782,053.631761

La capitalización de mercado actual de Bag on Bonk es de $ 132.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BAG es de 999.78M, con un suministro total de 999782053.631761. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.74K.