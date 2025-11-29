Precio de ROLLHUB hoy

El precio actual de ROLLHUB (RHUB) hoy es --, con una variación del 3.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RHUB a USD es -- por RHUB.

ROLLHUB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 156,661, con un suministro circulante de 1000.00M RHUB. Durante las últimas 24 horas, RHUB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RHUB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +10.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ROLLHUB (RHUB)

Cap de mercado $ 156.66K$ 156.66K $ 156.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 156.66K$ 156.66K $ 156.66K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

