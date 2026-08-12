Precio de Hyperbet by Virtuals hoy

El precio actual de Hyperbet by Virtuals (HBET) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HBET a USD es $ 0 por HBET.

Hyperbet by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,031, con un suministro circulante de 505.10M HBET. Durante las últimas 24 horas, HBET cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HBET experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.97.

Información del mercado de Hyperbet by Virtuals (HBET)

Cap de mercado $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Volumen (24H) $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.03K$ 101.03K $ 101.03K Suministro de Circulación 505.10M 505.10M 505.10M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hyperbet by Virtuals es de $ 51.03K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.97. El suministro circulante de HBET es de 505.10M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.03K.