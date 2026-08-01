Precio de WINR Protocol hoy

El precio actual de WINR Protocol (WINR) hoy es $ 0.00419952, con una variación del 2.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WINR a USD es $ 0.00419952 por WINR.

WINR Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,726,013, con un suministro circulante de 887.27M WINR. Durante las últimas 24 horas, WINR cotiza entre $ 0.00400882 (bajo) y $ 0.00420342 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.147289, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WINR experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +25.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.40K.

Información del mercado de WINR Protocol (WINR)

Cap de mercado $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Volumen (24H) $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Suministro de Circulación 887.27M 887.27M 887.27M Suministro total 887,273,056.559006 887,273,056.559006 887,273,056.559006

La capitalización de mercado actual de WINR Protocol es de $ 3.73M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.40K. El suministro circulante de WINR es de 887.27M, con un suministro total de 887273056.559006. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.73M.