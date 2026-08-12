Precio de BoxBet hoy

El precio actual de BoxBet (BXBT) hoy es $ 0.00133561, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BXBT a USD es $ 0.00133561 por BXBT.

BoxBet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 114,096, con un suministro circulante de 85.46M BXBT. Durante las últimas 24 horas, BXBT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.270894, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00115543.

En el corto plazo, BXBT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.71.

Información del mercado de BoxBet (BXBT)

Cap de mercado $ 114.10K$ 114.10K $ 114.10K Volumen (24H) $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 Cap. de mercado totalmente diluida $ 133.56K$ 133.56K $ 133.56K Suministro de Circulación 85.46M 85.46M 85.46M Suministro total 95,426,355.20819066 95,426,355.20819066 95,426,355.20819066

La capitalización de mercado actual de BoxBet es de $ 114.10K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.71. El suministro circulante de BXBT es de 85.46M, con un suministro total de 95426355.20819066. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 133.56K.