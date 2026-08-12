Precio de ChangeNOW hoy

El precio actual de ChangeNOW (NOW) hoy es $ 0.321679, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOW a USD es $ 0.321679 por NOW.

ChangeNOW actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,870,751, con un suministro circulante de 83.53M NOW. Durante las últimas 24 horas, NOW cotiza entre $ 0.317599 (bajo) y $ 0.32322 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.722212, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOW experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de -9.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.19K.

Información del mercado de ChangeNOW (NOW)

Cap de mercado $ 26.87M$ 26.87M $ 26.87M Volumen (24H) $ 2.19K$ 2.19K $ 2.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.34M$ 64.34M $ 64.34M Suministro de Circulación 83.53M 83.53M 83.53M Suministro total 97,531,160.66538163 97,531,160.66538163 97,531,160.66538163

La capitalización de mercado actual de ChangeNOW es de $ 26.87M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.19K. El suministro circulante de NOW es de 83.53M, con un suministro total de 97531160.66538163. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.34M.