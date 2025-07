GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

NombreGIGA

PuestoNo.250

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.13%

Suministro de circulación9,302,411,888

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total9,603,935,545.16

Tasa de circulación0.9302%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.09511039750207428,2025-01-03

Precio más bajo0.000001831035084425,2024-01-05

Blockchain públicaSOL

Sector

Redes sociales

