Precio de FRAX hoy

El precio actual de FRAX (FRAX) hoy es € 0.3073, con una variación del 0.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRAX a EUR es € 0.3073 por FRAX.

FRAX actualmente está en el puesto #332 por capitalización de mercado en € 27.11M, con un suministro circulante de 88.23M FRAX. Durante las últimas 24 horas, FRAX cotiza entre € 0.3034 (bajo) y € 0.3174 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 36.6987929501272586, mientras que el mínimo histórico fue € 0.453452376440518668.

En el corto plazo, FRAX experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +14.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.08K.

Información del mercado de FRAX (FRAX)

Puesto No.332 Cap de mercado € 27.11M€ 27.11M € 27.11M Volumen (24H) € 70.08K€ 70.08K € 70.08K Cap. de mercado totalmente diluida € 30.63M€ 30.63M € 30.63M Suministro de Circulación 88.23M 88.23M 88.23M Suministro máx. 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Suministro total 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 Tasa de circulación 88.51% Blockchain pública FRAX

La capitalización de mercado actual de FRAX es de € 27.11M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.08K. El suministro circulante de FRAX es de 88.23M, con un suministro total de 99681495.59113361. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 30.63M.