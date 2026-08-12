Precio de FRAX(FRAX)
El precio actual de FRAX (FRAX) hoy es € 0.3073, con una variación del 0.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRAX a EUR es € 0.3073 por FRAX.
FRAX actualmente está en el puesto #332 por capitalización de mercado en € 27.11M, con un suministro circulante de 88.23M FRAX. Durante las últimas 24 horas, FRAX cotiza entre € 0.3034 (bajo) y € 0.3174 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 36.6987929501272586, mientras que el mínimo histórico fue € 0.453452376440518668.
En el corto plazo, FRAX experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +14.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.08K.
No.332
88.51%
FRAX
La capitalización de mercado actual de FRAX es de € 27.11M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.08K. El suministro circulante de FRAX es de 88.23M, con un suministro total de 99681495.59113361. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 30.63M.
-0.20%
+0.72%
+14.23%
+14.23%
Siga los cambios de precios de FRAX para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.001887
|+0.72%
|30 Días
|€ +0.05
|+19.43%
|60 Días
|€ +0.0254
|+9.01%
|90 Días
|€ -0.1665
|-35.15%
Hoy, FRAX registró un cambio de € +0.001887 (+0.72%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.05 (+19.43%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, FRAX experimentó un cambio de € +0.0254 (+9.01%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.1665 (-35.15%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de FRAX, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de FRAX: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
FRAX_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,3103. El precio está situado por debajo del punto central de 0,3182. Según el sistema de canales, la resistencia S2 superior, ubicada en 0,3132, se encuentra extremadamente cercana al precio actual. Actualmente, la estructura se encuentra dentro de un rango de oscilación bajista. El conjunto de medias móviles muestra una señal de compra a corto plazo, pero presenta una divergencia respecto a la tendencia a largo plazo. La falta de coherencia entre los indicadores genera incertidumbre sobre la dirección futura. El MACD registra una configuración de cruce negativo, con la energía bajista concentrándose principalmente en el área de la línea rápida. Por su parte, el RSI mantiene un valor neutro, lo que indica que las fuerzas alcistas y bajistas están temporalmente equilibradas en este nivel. Tanto el KDJ como el StochRSI no muestran señales extremas de sobrecompra o sobreventa. La volatilidad se encuentra en una fase de convergencia, mientras que el estrechamiento de las bandas de Bollinger sugiere que se acerca un punto clave de cambio en la dinámica del mercado. Los indicadores técnicos presentan una estructura estratificada: la línea rápida y la línea lenta están operando en niveles diferenciados. Esto refleja que el impulso alcista a corto plazo está siendo limitado. La principal resistencia cercana se sitúa en 0,3132, un nivel que dista menos del 1% del precio actual. En cuanto a la resistencia más lejana, se establece en 0,3151. Hacia el lado inferior, será crucial observar el soporte correspondiente al último mínimo registrado. Si el precio no logra superar el nivel de 0,3132, es probable que continúe consolidándose en una posición débil. Los traders deberán estar atentos a posibles ampliaciones de la volatilidad derivadas de cambios en el ancho de las bandas.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de FRAX podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.
Para conocer FRAX más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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