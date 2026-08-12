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El precio actual de FRAX hoy es 0.3073 EUR. La capitalización de mercado de FRAX es 27,114,512.63939795538 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FRAX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de FRAX hoy es 0.3073 EUR. La capitalización de mercado de FRAX es 27,114,512.63939795538 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FRAX a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de FRAX(FRAX)

Precio en vivo de 1 FRAX en EUR:

€0.26402
€0.26402€0.26402
+0.72%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de FRAX (FRAX)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:41:08 (UTC+8)

Precio de FRAX hoy

El precio actual de FRAX (FRAX) hoy es € 0.3073, con una variación del 0.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRAX a EUR es € 0.3073 por FRAX.

FRAX actualmente está en el puesto #332 por capitalización de mercado en € 27.11M, con un suministro circulante de 88.23M FRAX. Durante las últimas 24 horas, FRAX cotiza entre € 0.3034 (bajo) y € 0.3174 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 36.6987929501272586, mientras que el mínimo histórico fue € 0.453452376440518668.

En el corto plazo, FRAX experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +14.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.08K.

Información del mercado de FRAX (FRAX)

No.332

€ 27.11M
€ 27.11M€ 27.11M

€ 70.08K
€ 70.08K€ 70.08K

€ 30.63M
€ 30.63M€ 30.63M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

La capitalización de mercado actual de FRAX es de € 27.11M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.08K. El suministro circulante de FRAX es de 88.23M, con un suministro total de 99681495.59113361. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 30.63M.

Historial de precios de FRAX EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.3034
€ 0.3034€ 0.3034
24H Mín
€ 0.3174
€ 0.3174€ 0.3174
24H Máx

€ 0.3034
€ 0.3034€ 0.3034

€ 0.3174
€ 0.3174€ 0.3174

€ 36.6987929501272586
€ 36.6987929501272586€ 36.6987929501272586

€ 0.453452376440518668
€ 0.453452376440518668€ 0.453452376440518668

-0.20%

+0.72%

+14.23%

+14.23%

Historial de precios de FRAX (FRAX) en EUR

Siga los cambios de precios de FRAX para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.001887+0.72%
30 Días€ +0.05+19.43%
60 Días€ +0.0254+9.01%
90 Días€ -0.1665-35.15%
Cambio de precio de FRAX hoy

Hoy, FRAX registró un cambio de € +0.001887 (+0.72%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de FRAX en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.05 (+19.43%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de FRAX en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, FRAX experimentó un cambio de € +0.0254 (+9.01%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de FRAX en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.1665 (-35.15%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de FRAX (FRAX)?

Consulta la página Historial de precios de FRAX ahora.

Análisis de FRAX

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de FRAX, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de FRAX: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de FRAX: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

FRAX_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,3103. El precio está situado por debajo del punto central de 0,3182. Según el sistema de canales, la resistencia S2 superior, ubicada en 0,3132, se encuentra extremadamente cercana al precio actual. Actualmente, la estructura se encuentra dentro de un rango de oscilación bajista. El conjunto de medias móviles muestra una señal de compra a corto plazo, pero presenta una divergencia respecto a la tendencia a largo plazo. La falta de coherencia entre los indicadores genera incertidumbre sobre la dirección futura. El MACD registra una configuración de cruce negativo, con la energía bajista concentrándose principalmente en el área de la línea rápida. Por su parte, el RSI mantiene un valor neutro, lo que indica que las fuerzas alcistas y bajistas están temporalmente equilibradas en este nivel. Tanto el KDJ como el StochRSI no muestran señales extremas de sobrecompra o sobreventa. La volatilidad se encuentra en una fase de convergencia, mientras que el estrechamiento de las bandas de Bollinger sugiere que se acerca un punto clave de cambio en la dinámica del mercado. Los indicadores técnicos presentan una estructura estratificada: la línea rápida y la línea lenta están operando en niveles diferenciados. Esto refleja que el impulso alcista a corto plazo está siendo limitado. La principal resistencia cercana se sitúa en 0,3132, un nivel que dista menos del 1% del precio actual. En cuanto a la resistencia más lejana, se establece en 0,3151. Hacia el lado inferior, será crucial observar el soporte correspondiente al último mínimo registrado. Si el precio no logra superar el nivel de 0,3132, es probable que continúe consolidándose en una posición débil. Los traders deberán estar atentos a posibles ampliaciones de la volatilidad derivadas de cambios en el ancho de las bandas.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de FRAX?

Varios factores clave influyen en los precios de los tokens FRAX:

1. Mecanismo de estabilidad algorítmica - El diseño único de FRAX como stablecoin fraccionario-algorítmico afecta la demanda de los tokens de gobernanza.

2. Ingresos del protocolo - Las comisiones generadas por las operaciones de acuñación, canje y préstamo impactan el valor del token.

3. Valor Total Bloqueado (TVL) - Un TVL más alto en el protocolo FRAX incrementa su utilidad y demanda.

4. Sentimiento del mercado - Las condiciones generales del mercado DeFi y de los stablecoins.

5. Participación en la gobernanza - Los derechos de voto y las decisiones sobre el protocolo impulsan la demanda del token.

6. Incentivos de yield farming - Las recompensas por staking y los programas de liquidez minera.

7. Integraciones de socios - La adopción en otros protocolos DeFi.

8. Entorno regulatorio - Las regulaciones sobre los stablecoins afectan todo el ecosistema.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de FRAX hoy?

La gente quiere saber el precio de FRAX hoy porque es una stablecoin algorítmica popular que busca mantener una paridad de 1 dólar. Los traders monitorean su precio en busca de oportunidades de arbitraje cuando se desvía del tipo de cambio fijado. Los inversores siguen la estabilidad del precio para evaluar la eficacia del protocolo y tomar decisiones informadas.

Predicción de precios para FRAX

Predicción del precio de FRAX (FRAX) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de FRAX en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de FRAX (FRAX) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de FRAX podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará FRAX en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de FRAX para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de FRAX.

Cómo comprar e invertir FRAX en España

¿Listo para empezar con FRAX? Comprar FRAX es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar FRAX. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de FRAX (FRAX).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará FRAX instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar FRAX (FRAX)

¿Qué puedes hacer con FRAX?

Poseer FRAX te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar FRAX (FRAX) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
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Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es FRAX (FRAX)

FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.

FRAX Recurso

Para conocer FRAX más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial FRAX
Explorador de bloques

Categoría :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre FRAX

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:41:08 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para FRAX (FRAX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre FRAX

FRAX USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de FRAX con apalancamiento. Explora el trading de futuros FRAXUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera FRAX (FRAX) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FRAX en vivo y opera en directo.

Pares
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Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FRAX/USDT
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€0.263418€0.263418
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-9.64%

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-21.78%

AurumX

AurumX

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€0.1071216€0.1071216

-28.73%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

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TradingRazor

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€0.0056674€0.0056674

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ZKcandy

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€0.009804€0.009804

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